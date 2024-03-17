Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 42'ye çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 16. sırada yer aldı.

84. dakikada Olawoyin ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirirken, 90+7. dakikada Zeqiri sahneye çıkarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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