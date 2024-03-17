Sınıfların yüzde 99'u etkileşimli tahtalarla buluştu

FATİH Projesi kapsamında alınan etkileşimli tahtalar her kademedeki öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim almasını sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam 620 bin etkileşimli tahtanın sınıflarda kurulu olduğu belirtildi.

Aynı zamanda, okullarda hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi için fiber altyapı çalışmaları da yürütülüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin 500 okula yüksek güvenlikli geniş bant fiber internet erişimi sağlandı. Ayrıca, 28 bin 180 okulda kablolu internet erişim hizmeti bulunuyor.