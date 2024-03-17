Sınıfların yüzde 99'u etkileşimli tahtalarla buluştu
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenme süreçlerini teknolojik altyapıyla desteklemeye devam ediyor. FATİH Projesi kapsamında, sınıflara 620 bin adet etkileşimli tahta kuruldu.
FATİH Projesi kapsamında alınan etkileşimli tahtalar her kademedeki öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim almasını sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam 620 bin etkileşimli tahtanın sınıflarda kurulu olduğu belirtildi.
Aynı zamanda, okullarda hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi için fiber altyapı çalışmaları da yürütülüyor.
Bugüne kadar yaklaşık 12 bin 500 okula yüksek güvenlikli geniş bant fiber internet erişimi sağlandı. Ayrıca, 28 bin 180 okulda kablolu internet erişim hizmeti bulunuyor.
Sınıfların Yüzde 99u Etkileşimli Tahtalarla BuluştuMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) March 17, 2024
Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi amacıyla Eğitimde FATİH projesi kapsamında 6️2️0️ bin etkileşimli tahta, dersliklere kurularak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.
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