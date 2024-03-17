Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı

Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.

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