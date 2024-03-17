Sokak köpekleri ilkokul öğrencisine saldırdı
Erzincan'da ilkokul öğrencisi, eve dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2024 18:38, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 18:39
Okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.
Sokak köpeklerinin ilkokul öğrencisine saldırdığı anlar kameradaDemirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 17, 2024
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Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.