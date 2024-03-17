Köpeğe şiddet uygulanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

Jandarma ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği M.K. ile olay anında müdahale etmeyen iş yeri çalışanı M.K'yi gözaltına almıştı.

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