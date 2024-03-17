2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı

2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Yapılan duyuru şu şekilde:

"17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 17 Mart 2024 tarihinde saat 18.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 27 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2024-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1.Dönem Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)