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Babacan: Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor. Çünkü hukuk ve adalet meseleleri kendi kontrolünde değil. 10 ay geçti, 10 ay. Yapılanlar nedir? Vergi artışı, faiz artışı. Sonuçlar nedir? Enflasyonda artış ve yoksulluk" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2024 19:59, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 20:00
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Babacan: Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama...

Yerel seçim çalışmaları ile Batman'a gelen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Batman Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Babacan, şu ifadeleri kullandı;

*Memleketin en önemli sorunu; ekonomi, geçim derdi. Emeklilerimiz, Türkiye'nin her yerinde büyük bir feryat içerisindeler. 'Açız, geçinemiyoruz' diyorlar. Çiftçilerimiz, Türkiye'nin her yerinde feryat içerisindeler.

*Türkiye, gemi gemi buğday ithal eden bir ülke haline geldi. Bunların hepsinin köküne indiğinizde, kötü yönetimi görüyorsunuz. Meselenin püf noktası, Türkiye'de adaletin ve hukukun ayaklar altına alınması.

*Hükümet vatandaşları sürekli bölüyor. Benden misin, değil misin, beriki misin, öteki misin kutuplaştırması ile bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla çözüme oralardan başlamak gerekiyor. Mehmet Şimşek, sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor. Çünkü hukuk ve adalet meseleleri kendi kontrolünde değil.

*10 ay geçti, 10 ay. Yapılanlar nedir? Vergi artışı, faiz artışı. Sonuçlar nedir? Enflasyonda artış ve yoksulluk. 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler, bu ülkenin ekonomisinin başına koysunlar; yapamazlar.

*Çünkü ülkenin başında Erdoğan zihniyeti olduğu sürece, keyfilik olduğu sürece, 'Hukuk tanımam, aklıma geleni yaparım, kimse de bana hesap soramaz' zihniyeti, bu ülkenin başında olduğu sürece, bu ülkenin sorunlarını çözmek asla mümkün olmayacak.

"İLK DEFA BİZİM SEÇMEN TABANIMIZ OLUŞACAK"

Vatandaşların iktidara sarı kart göstermesi gerektiğini söyleyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye'nin kahir ekseriyetinde, kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, ismimizle bu seçime giriyoruz. Dolayısıyla bu seçim, bizim için şu açıdan önemli; ilk defa bizim bir seçmen tabanımız oluşacak. İlk defa bu bağı kurmuş olacağız.

*Geçen seçimlerde bu bağı kuramadık. Dolayısıyla bu seçim tam o bağı kurmak için, bizim için çok çok önemli. O bağı kurduktan sonra o kitle, bizim için çok değerli bir kitle olacak ve bir sonraki yerel seçimlerde onu yuvarlaya yuvarlaya, kar topu gibi büyüte büyüte inşallah gideceğiz.

*Bu seçimlerin vatandaşlarımızın hükümete bir uyarı seçimi olması lazım. 'Yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun, faul yapıyorsun' seçimi olması lazım. Onun için diyoruz ki; bu seçim vatandaşlarımızın hükümete bir sarı kart gösterme seçimi olmalı.

*Çünkü eğer bu sarı kart gösterilmezse; bu hükümetin vurdumduymazlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği gittikçe artar. Gittikçe artan bir kriz ortamıyla hem insan hakları krizi hem ekonomik krizle Türkiye maalesef devam eder. Onun için bu sarı kartı, bu seçimlerde göstermek çok çok kıymetli olacak.

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