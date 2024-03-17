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Akşener'den öğretmen ataması çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına devam ediyor. Akşener, 100 bin öğretmenin seçime kadar atanmasını talep ederek "Atanıyorsa öğretmen arkadaşım, oy kullanırken ona göre karar versin.'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 20:13, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 20:13
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Akşener'den öğretmen ataması çağrısı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Nuri Pamir Caddesi'ndeki dükkanları gezen Meral Akşener, esnaf ile sohbet ederek, partisinin Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu için oy istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, üç sene esnaf ziyareti yaptığını, gezdiği dükkanlarda hiçbir partiyi yermediğini belirterek, bütün siyasetçilerin gelip kendini anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların emekli maaşları ve öğretmen atamalarına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak benim iddiam şu; Türkiye'de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik öyle bir meslektir ki ekspertiz ister, ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla yeteri kadar, gerekliliği kadar öğretmen yetiştirecek okul açmalısınız ki hem süper yetiştirin hem de mezun olduktan sonra bu arkadaşlarımız hemen tayin olsun. Burada bir plansızlık var. Hepimiz siyasette söyledik, bu 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum. Atanıyorsa öğretmen arkadaşım, oy kullanırken ona göre karar versin. Ben bunu böyle dediğim zaman 'Tayyip Erdoğan'a oy istedi' diyorlar, konumuz o değil; siyaset bu, rekabet üzerinden, halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı."

EMEKLİYE ZAM TALEBİ

Akşener, emeklilere bayramda 7 bin lira verilmesi, 11 bin lira seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

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