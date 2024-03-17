İsmail Kartal'a yabancı cisim atıldı!
Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yabancı cisim isabet etti. Deneyimli çalıştırıcıya buz tedavisi uygulandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2024 21:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 21:11
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler 13. dakikada Fred'in golüyle öne geçerken, tribünlerden yabancı cisimler fırlatıldı.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a isabet eden yabancı cismin ardından deneyimli çalıştırıcıya buz tedavisi uygulandı.