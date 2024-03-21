Özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılır?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili hususlara 24.10.2022 tarihli ve E-16915068-I0.99-61640813 yazımızda yer verilmişti. Ancak Bakanlığımıza ulaşan taleplerden söz konusu yazının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm kapsamında Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri alanlarına öğretmen atamasında, bu alanlara kaynaklık teşkil eden programlardan mezun olanlardan asıl görevli aylık ücretli (kadrolu) öğretmenin görevlendirilmesi esastır. Ancak Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların görevlendirilmesinin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türk Dili ve Edebiyatı alanına Türkçe, Tarih ve Coğrafya alanına Sosyal Bilgiler, Matematik alanına İlköğretim Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanına Fen Bilimleri öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanların;

1-Okullarda; herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmiş olması durumunda ders saati ücretli öğretmen olarak, herhangi bir okulda asıl görevli aylık ücretli olarak görevlendirilmemiş ise uzman öğretici olarak,

2-Özel çeşitli kurslarda ise uzman öğretici olarak, görevlendirmelerinin yapılabileceği değerlendirilmekte olup 24.10.2022 tarihli ve E-16915068-I0.99-61640813 yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR