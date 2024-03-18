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TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması

TFF, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için açıklama yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2024 07:16, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 09:00
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TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması

Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da Fenerbahçe müsabakadan 3-2 üstün ayrıldı.

Maçın ardından taraftarların sahaya girmesiyle tansiyon yükseldi. TFF, yaşanan olaylarla alakalı açıklama yayınladı.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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