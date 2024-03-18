Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 07:26, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 07:21
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.