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Piyasalarda kritik hafta

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının rekordan dönmesi ve borsanın da 9 bin puanın altına sarkmasının ardından bu hafta altın, borsa ve döviz piyasalarını etkileyecek gelişmeler açıklanacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Mart 2024 08:46, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 08:47
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Piyasalarda kritik hafta

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşüşe geçmişti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 9 bin puan olan kritik seviyenin altına sarktı. Bu hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarında olacak. Çarşamba akşamı Fed yurt dışı piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü saat 14.00'te ise Merkez Bankası faiz kararını verecek.

Piyasaların beklentisi ne?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.

İlave sıkılaştırma adımları devam ediyor

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra sıkılaştırma adımları da yakından izlenecek.

TCMB, ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk Lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

Banka, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Bu arada uluslararası bankalardan geçen hafta art arda yapılan açıklamalarda, faizde 500 baz puanlık bir artışın olabileceği tahminleri yürütülmüştü.

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