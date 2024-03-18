Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

Cumhurbaşkanı, Ankara'daki programı kapsamında 4'üncü Kolordu Komutanlığına gidecek, askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.

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