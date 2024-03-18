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Gençlerin Gözünden Afet Politikaları projesi başladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus+ Gençlik Katılımı projesi olan Afete Hazır Türkiye projesi 14-17 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılan birinci çalıştayla başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2024 10:41, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 10:46
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Gençlerin Gözünden Afet Politikaları projesi başladı

Ankara'da düzenlenen projenin ilk çalıştayına, Ankara AFAD Birlik Müdürü Hüsamettin Kars, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Tosun, Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı ve İç Anadolu bölgesinden gelen gençler katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus+ Gençlik Katılımı projesi olan Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında 7 bölgede 7 çalıştay düzenlenmesi hedefleniyor.

Projenin temel amacı ise Türkiye'deki afet yönetim politikalarına gençlerin perspektifinden yenilikçi yaklaşımlar getirerek afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına aracılık etmek, gençlerin afet bilinci ve yönetim süreçlerine aktif katılımlarını sağlayarak afet politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Projenin özel hedefleri ise şu şekilde:

Gençlerin afet bilincini artırmak ve afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak,

Gençlerin afet yönetimi ve politikaları konusunda bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek,

Afet yönetimi politikalarının geliştirilmesine gençlerin katkı sağlamalarını teşvik etmek,

Toplumsal ve siyasal katılımı destekleyerek gençlerin toplumda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,

Erasmus+ programının tanıtımını yaparak gençlerin hareketlilik programlarından faydalanmasını sağlamak.

7 Bölgede yapılacak olan bölgesel çalıştayların ardından süreç içerisinden edinilen bulguların, tespit edilen sorunların ve üretilen çözüm önerilerinin görüşülmesi için Ankara'da Ulusal Zirve Toplantısı düzenlenecek. Yine aynı şekilde gençlerin yerel topluluklarda afet bilinci ve hazırlık konusunda farkındalık yaratmak için söyleşiler düzenlemeleri desteklenecek.

Bunun yanında gençlerin afet yönetimi politikalarına ilişkin görüşlerini toplamak üzere 3000 gence ulaştırılması hedeflenen bir anket çalışması da planlanıyor. Ayrıca sosyal medyada Afete Hazır Türkiye hesaplarında afet bilinci ve yönetimi konularında farkındalık yaratmak için podcast serileri paylaşılıyor.

Memur-Sen'in gençlik komisyonu olarak çalışmalarını sürdüren Genç Memur-Sen'in koordinasyonunda yürütülen projeye; Sivil Yaşam Derneği, Haydi Yapalım Derneği ve Kentsel Gelişim Derneği, Bayındır Memur-Sen de iştirakçi olarak destek veriyor.

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