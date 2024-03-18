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Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,30 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 11:03, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 11:03
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Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,2190'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 32,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 35,1890, sterlin/TL 0,1 düşüşle 41,1360 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yatay olarak şu sıralarda 103,4 seviyesinde seyrediyor.

Bu hafta yurt dışında ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceğini tahmin ediyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatan analistler, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti

Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar, piyasaların, bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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