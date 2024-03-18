İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Apartman ve sitelerde oturanlar dikkat! Cezalar artırıldı
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soru
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan 'İsrailli Bakan'a yönelik protestosu'na ilişkin açıklama
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 10:52, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 11:03
Yazdır
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar ile sarı lacivertli futbolcular arasında arbede yaşandı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre 12 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek şunları kaydetti;

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine 12 çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber