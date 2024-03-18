4 bin 381 hükümlü ve tutukluya kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, cezaevlerinde mesleki eğitim merkezi açılması çalışmaları kapsamında bugüne kadar 36 ilde 43 cezaevinde mesleki eğitim merkezi açıldı. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde 665 çırak öğrenci eğitim görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okuryazarlık eğitimlerinden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi, bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve öğrenilmiş mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

İnfaz sisteminin amaçlarına yönelik mevzuatta yapılan güncellemeler ve iş birliği protokolleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri yaygınlaştırılarak etkinliği artırıldı. Bu eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 381 hükümlü ve tutuklu; kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldı.