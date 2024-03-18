YÖK'ten uzaktan tezsiz YL programları hakkında önemli karar!
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler tarafından yürütülen uzaktan tezsiz yüksek lisans programları ile ilgili kontenjan ve dönem kısıtlamasına gitti!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 11:20
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında bir tezsiz yüksek lisans programının en fazla 50 öğrenci alabilmesine ve öğrenci alımlarının yılda bir defa (güz/bahar) üniversite senatosu tarafından belirlenen yarı yılda olmasına karar verdi!