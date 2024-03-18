FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara FIFA kayıtsız kalmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.

INFANTINO: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR GÜVENDE VE EMNİYETTE OLMALIDIR"

Infantino ayrıca, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır." dedi.

"FAİLLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Infantino yaşananlarla ilgili son olarak, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.