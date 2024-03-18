Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mart 2024 14:08, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 14:09
Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."