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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mart 2024 14:08, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 14:09
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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