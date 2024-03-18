Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
TBB 'Mehmet Şimşek'ten faiz artırma talimatı' iddialarını yalanladı
TBB 'Mehmet Şimşek'ten faiz artırma talimatı' iddialarını yalanladı
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
'Türkiye'nin derin sondaj gemi filosu dünyada ilk 10'da'
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Erdoğan'dan, staj ve çıraklık mağdurlarına: Çırağa müjde olmaz Kalfaya, ustaya olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayız
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Bakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapın
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı

Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu değerlendirerek cezasında indirim uygulamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 15:37, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 15:37
Yazdır
Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı

Bostancı'da 18 Temmuz 2023 tarihinde polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen ve bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Temel Ünlü'nün (25) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Sizin affınıza sığınıyorum"

Sanık Temel Ünlü savunmasında, "Ben o gün uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim, savcılığa teslim olduğumda alkol tükettiğimi kabul ettim. İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum" dedi.

Uslanmaz bir kişiliğe sahip olması gerekçesiyle cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can C.'nin kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, sanığın bu şekilde suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu, yine sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiren indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü hakkında 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber