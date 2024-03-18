Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı

Bostancı'da 18 Temmuz 2023 tarihinde polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen ve bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Temel Ünlü'nün (25) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Sizin affınıza sığınıyorum"

Sanık Temel Ünlü savunmasında, "Ben o gün uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim, savcılığa teslim olduğumda alkol tükettiğimi kabul ettim. İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum" dedi.

Uslanmaz bir kişiliğe sahip olması gerekçesiyle cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can C.'nin kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, sanığın bu şekilde suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu, yine sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiren indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü hakkında 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.