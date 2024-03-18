Özel: Meral Hanımla emekli ittifakında buluştuk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tropikal Park'ta düzenlenen "halk buluşması" programında partililere hitap etti.

CHP'nin esnafın, çiftçinin, memurun, emekçinin, emeklinin baba evi olduğunu bildiren Özel, baba evinde herkese yer olduğunu dile getirdi.

Baba evinin tapusunun Özgür Özel'de olmadığını vurgulayan Özel, "Bu tapu, Kemal Bey'de de yoktu. Ne Bülent Ecevit'tedir ne İsmet Paşa'dadır... Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir." diye konuştu.

Gazipaşa'da son 5 yılda ciddi yatırımlar ve projelerin hayata geçirildiğini anlatan Özel, ilçeye otel yatırımlarının geleceğini, yerli ve yabancı turist ziyaretlerinin gerçekleşeceğini belirtti.

Antalya'nın "üvey evlat" muamelesi gördüğünü ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Bunu rakamlarla söyleyeyim. 2023 yılında 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılmış. Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'nü üretmiş. 55 milyar dolarlık turizminin yüzde 25'i yapılmış. Yani bacasız sanayi burada var. Peki yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş? 7,1 milyar. Yani yüzde 9'u. Yani on almışlar, Antalya'ya bir vermişler, kepçeyle almışlar, çay kaşığıyla vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler. Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını arayacağız, hakkını da savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz."

-"Antalya teşvik edilip kollanmalı"

Antalya'nın 2,5 milyon nüfusunun olduğunu ancak 16 milyon yabancı, 9 milyonu yerli 25 milyona hizmet ettiğine dikkati çeken Özel, kentin her yönüyle teşvik edilmesi ve kollanması gerektiğini söyledi.

Özel, Antalya'ya gelen turistin bir günde 99 dolar harcadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dünyanın en düşük rakamlarından birisi. İspanya'da bir turist 200 dolar harcıyor. Hatta bizim turistimiz, yurt dışına gittiğinde 639 dolar harcıyor. Turist sokağa çıksın, para harcasın istiyoruz. Paket programlarla, cebindeki son kuruşla gelip, son kuruşla giden değil, zengin, kazandıracak turistin Türkiye'ye çekilmesi, Antalya'ya çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili Gazipaşa'nın da çok önemli atılımlar yapmasını umuyoruz."

Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini de eleştirdi.

Türkiye'nin bir aylık enflasyonunun 115 ülkenin bir yıllık enflasyondan fazla olduğunu kaydeden Özel, konut fiyatlarındaki artışa da değindi.

Bu artıştan en çok acıyı çekenin Antalya'nın olduğunu belirten Özel, "Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra konut fiyatları fırladı. Antalya'da konut fiyatlarının kirası 15 bin liraya geldi. Antalya'nın memuru, esnafı, yerlisi büyük sıkıntılar çekiyor ve bir yandan da konut kredileri de el yakıyor. 3 milyonluk kredinin aylık ödemesi 100 bin lira olmuş. 10 yıl ödenecek. Yani el sürülemeyecek noktada. Memurların, işçilerin konut sahibi olma imkanları kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

-"Hep birlikte talep edin duyacaklar"

Özgür Özel, her sene "enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek vatandaşların enflasyon canavarına yem edildiğini, gerçek enflasyonun yüzde 120 olduğunu söyledi.

Emeklilere verilen ikramiyenin çok düşük kaldığını belirten Özel, "Emeklilere 'Sesinizi yükseltin' dedik. Hep birlikte talep edin duyacaklar. Ufak ufak partiler yavaş yavaş katılmaya başladılar ve en nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim. Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, mazota gelen her zamda çiftçinin keyfinin kaçtığını belirterek, çiftçinin sorunun sadece mazot da olmadığını kaydetti.

Çiftçinin ekerken, sürerken toplarken satarken hep maliyetlerle karşılaştığını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tropik meyve üreticilerinin çok farklı sorunları, almaları gereken çok önemli destekler var. Bu ülkenin ithal etmek yerine ihracat yapan, yani milli açığı kapatan üreticilere ihtiyacı var. Eskiden ithal muz yiyorduk, şimdi Gazipaşa sayesinde bütün dünya burada üretilen muz, ejder meyvesi, 50 çeşit tropikal meyveyi yiyor. Bu konuda devletin farklı pazar olanaklarını zorlaması lazım. Bu konuda danışmanlık hizmetleri yapmaya, Gazipaşa çiftçisinin yüzünü güldürmeye kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız."

Özel, konuşmasının ardından Gazipaşa Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin toplu açılışını yaptı. CHP lideri Özel, daha sonra da ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlardan destek istedi.