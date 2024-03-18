Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası

Olay, 19 Ocak tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniveristesi'nde (TOGÜ) yaşandı. İddiaya göre; TOGÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Genel Sekreter olarak görev yapan Fatih Alhan, aynı gün cuma namazına gitti. Cuma namazından saat 14.22'de dönen Alhan'a görev yerine geç geldiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sekreter Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş görevlendirilerek Alhan'ın savunması istendi. Tutanak tutulan Alhan hakkında "Göreve zamanında gelmediğiniz için imzalamanız gereken evrakların imzalanamadığı için öğrencilerin mağduriyetine ve işin aksamasına sebep verdiğiniz için tutanak tutulduğu bildirilmiştir" denildi.

Alhan konuyu CİMER'e taşıyarak hukuk mücadelesi başlattı. Ayrıca iddiaya konu şahıs Alhan'ın üniversitedeki GOP Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu başkanlığı yaptığı öğrenildi. Üniversite yönetimi ise konu hakkında açıklama yapmadı.