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Meral Akşener: Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları sırasında üç şey konuştuğunu belirterek, "Buradan Erdoğan'a diyorum ki; 'Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira emeklilere seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Seçime kaldı 13 gün, bunu yaptın yaptın. Şu 13 günde emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin, ona diyecek bir şeyimiz yok'" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 19:06, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 19:33
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Meral Akşener: Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, partililerle buluştu. Beşikdüzü ilçesinde partililere hitap eden Akşener, "Bizim partimiz sizin sesinizi duyurmak için kuruldu ve bu sesi duyurmak için de elimizden geleni yaptık. Bize dediniz ki 'Sizi takip edeceğiz. Sizin göreviniz bizim sesimiz olmak' ve iktidara da dediniz ki 'Sen de bize hizmet edeceksin.' Yani hizmet etmen için seni tekrar seçtik. Şimdi biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için, muhalefet edenlerin güç kazanabilmesi için bu ittifak işlerinin birisine dahil olduk. 2018'de yapılan anketleri gördük ve 2019'a girerken hemşehriniz Koray Aydın geldi ve bana dedi ki 'Bu seçmen umutsuz halde, yani bu ucube sistemi değiştirmeye yönelik yetersiz kaldığını hissediyor'. Ben de kendisine 'Ne yapalım ağabey' dedim, o da bana 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidelim, belediye dahilinde bir ortaklaşmayı, ittifakı teklif edelim.' Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevuyu bizzat ben aldım ve gitti görüştü. Allah'ım şahittir ki biz, 'Bize İYİ Parti mi Türkiye mi?' dendiğinde Türkiye'yi tercih ettik. Sonuç itibarıyla İstanbul ve Ankara kazanıldı. Sayın Erdoğan dedi ki 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.' Sonrasında 2023 seçimlerine giderken sözümüzü duyuramadık. O onu dedi, bu bunu dedi söylemlerinden yorulduk. Sonra İç Anadolu Mansur Bey'i istedi, Ege ve Marmara, sizler Ekrem İmamoğlu'nu istediniz derken bunlar aday olmadı ve sonuç itibarıyla biz bu sistemi değiştiremedik. Bu sistem yamuk bir sistem" şeklinde konuştu.

"Suriyelilere para buluyorsun da emekliye, öğretmene mi bulamıyorsun?"

İttifakın ardından partilerinin kuruluş felsefesine geri döndüklerini vurgulayan Akşener, "Sonra düşündük taşındık ve dedik ki 'Biz kuruluş felsefemize geri dönmeliyiz.' Nedir bu; hür ve müstakil olarak sadece sizi, esnafı, köylüyü, atanamayan öğretmenleri, dilenen çocukları, haksızlığa uğrayan gençleri, şiddet gören kadınları, sadece bu ülkede yaşayan insanların sesi olmayı öne koyalım dedik. Ben seçim çalışmaları sırasında üç şey konuşuyorum. Birincisi emekliler; 10 bin lira emekli maaşıyla 5 bin lira kira veren emekli geçinemez. Buradan Erdoğan'a diyorum ki; 'Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira emeklilere seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Seçime kaldı 13 gün, bunu yaptın yaptın. Şu 13 günde emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin, ona diyecek bir şeyimiz yok.' Sayın Erdoğan yapacak bunu, diyorlar ki Meral Akşener, Erdoğan'a oy istiyor. Ne alakası var kardeşim. Ama yapmadığı taktirde oylarınıza talibim. Verin elinizi tutun elimi, bu süreçte 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır size göstereyim. İkincisi olarak da 2024 seçimlerine giderken 100 bin öğretmen atayacaksın. Sayın Erdoğan atayacaksın. Atadığın taktirde o öğretmen kardeşlerimiz oylarını sana verir, o başka bir şey. Ben de talep ediyorum hepinizin oylarını o ayrı. Benim işim sizlerin derdini çözmek, çözdürmek. Atamıyorsa eğer öğretmenlerin oylarını istiyorum. Tutun elimi güç verin görün nasıl yapılırmış. Üçüncü olarak da mülakatın kaldırılacağını hepimiz söyledik. Kaldır kardeşim. Şimdi diyorlar ki para yok. Hadi oradan. Suriyelilere para buluyorsun da emekliye, öğretmene mi bulamıyorsun? Şimdi bu seçimde bütün adaylara başarılar diliyorum ve kendi adaylarımıza da oy istiyorum" ifadelerini kullandı.

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