Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapan bir tane bile CHP'li belediye görmedim

Sakarya kent merkezinde hayata geçirilecek "Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni"nde konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediyeciliğe başladığı yıllarda, gece gündüz demeden, mazeret üretmeden hizmet yapma sözüyle yola çıktıklarını anlattı.

Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerlerine düşeni hakkıyla yaptıklarını ancak 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği hasar ile İstanbul için korkulan olası deprem için gösterilen gayretlerin fazlaca zamanlarını harcadığını aktardı.

Afette 680 bin konutun ve 170 bin iş yerinin yıkıldığını, maddi hasarın 104 milyar doları bulduğunu belirten Özhaseki, "53 bin 500 kişiyi toprağa verdik. Onların manevi acısı bambaşka, onu ölçecek alet daha icat olmadı. Evlerini teslim edip çaylarını içmek için sohbete oturduğumuz her ailede konu dönüp dolaşıp deprem gecesine geliyor. Emin olun hep birlikte ağlayarak kalkıyoruz." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, herkes depremzedelere yardım için seferber olmuşken "bazı şöhretli belediye başkanlarının bölgeye özel jetlerle gelip selfie çekip deprem turisti olarak döndüğünü" belirterek, kendilerinin gece gündüz demeden afetzedelerin derdine derman olacaklarını dile getirdi.

-" Deprem bölgesinde 1000'den fazla şantiye var"

Hızlıca uygun zeminlerde inşaata başladıklarını, şu anda 1000'den fazla şantiyenin çalıştığını bildiren Özhaseki, 4 bin 333 köyde çelik karkastan evler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerin en güzel şekilde inşa edilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Özhaseki, 307 bin civarında inşaatın devam ettiğini, şehirlerin merkezlerini yeniden imar ettiklerini, bir taraftan da altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, kendileri bu kadar yoğun şekilde çalışırken ana muhalefetin genel başkanının ev yapılmadığı yönünde suçlamalarda bulunduğunu ifade etti.

"Grup toplantılarında mangalda kül bırakmayan genel başkanları" şantiyeleri gezdirmeye çağırdığını söyleyen Özhaseki, "En azından Türkiye Cumhuriyeti'yle, devletinizle, milletinizle övünün, elhamdülillah deyin ya. Gelin ya, size şantiyeleri gezdireyim. Şu kirli dilinizi bir çekin ne olur şu milletin üzerinden." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini ve son yüz yılda kara ve denizlerde 6 ve üzeri büyüklüğünde 231 depremin meydana geldiğini belirterek, bunu bilerek hareket edilmesi halinde gelebilecek zararlara karşı tedbirli olup rahat edileceğini vurguladı.

Kendileri kentsel dönüşüm kapsamında iş yapmaya çalışırken mani olmaya çalışanların da bulunduğundan bahseden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak biz hazırız. Belediyelerimiz bize yardımcı olursa, biz onların hep yanındayız. Fakat şu gerçekliği de söylemezsem olmaz. Şu ana kadar kentsel dönüşüm yapan sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili belediyeleri gördüm ben. Bir tane bile CHP'li belediye görmedim. İstanbul'daydım daha evvelki gün, orada 15 bin kadar konut yıkıp işe başlıyoruz. Büyük bir törenle yapıyoruz bunları tabii ki. Fakat bir tane Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyesi yok içlerinde. Tamamı AK Parti'li belediyeler.

Birkaç gün önce İzmir'deydim. 25 senedir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kendilerine sordum, 'İzmir müthiş bir deprem bölgesi değil mi?' 'Evet.' Peki 25 senedir de Cumhuriyet Halk Partisi var. 25 tane bina değiştirdiler mi, dönüştürdüler mi? Hayır. Ya her sene 1 tane değiştirse 25 bina eder. Arkadaşlarımızın yaptığı ve benim anlamakta güçlük çektiğim bir başka belediyecilik modeli başladı."

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle şehirler adeta yeni baştan inşa edilirken, Bakanlığın özverili ve yerinde çalışmalarıyla da vatandaşların mağdur olmaması için önemli adımların atıldığını söyledi.

Ada Hayat ve benzeri her türlü projeye desteklerinin süreceğini belirten Karadeniz, "Her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'mizde son dönemde çevre dostu yatırımlar ön planda yer alırken özellikle kentsel dönüşüm projeleri de hız kazanmaya başladı. Ülkemizde pek çok proje kazandırılmış, devletimiz her alanda vatandaşlarına daha iyi hizmet vermek adına imkanlar sağlanmıştır." dedi.

- Ada Hayat Projesinin temeli atıldı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 18 bin 700 metrekarelik alanda inşa edilecek Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi ile Adapazarı'nın merkezinin çok daha modern görünüm kazanacağını ve şehrin yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını vurguladı.

Projenin, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlandığını aktaran Işıksu, "Bu proje, şehrimizin çehresini değiştirecek ve yeni yaşam alanı oluşturacak inşallah. Projenin tamamlanmasıyla şehrimize yeni meydan, çarşı, belediye hizmet binası, akıllı otopark, Orhangazi Miğfer Müzesi ve 500 kişilik çok amaçlı salon gibi birçok önemli proje kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Işıksu, destek veren herkese teşekkür ederek, projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından Işıksu ve eşi, Bakan Özhaseki'ye çiçek ve hediye takdim etti. Duaların ardından temsili butona basılarak projenin temeli atıldı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.