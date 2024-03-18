Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı

Ürün iadesinde zarar edildiği şikayetleri arttı. Tüketiciler satın aldıkları ürünü 14 gün içinde nedensiz iade edebiliyor. Eğer ürün ayıplı çıkarsa iade hakkı süresi uzuyor.

Fiyatların hızlı değişmesi, iadelerde sorun doğuruyor. Çoğu firma, satış fiyatı artmış olsa da fiş tutarından iade yapıyor.

Sorunun önemine dikkat eçeken Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "Burada tüketicilerin haklarından biri olan ekonomik cıkarların korunması ve zararların tanzim hakkının yerine getirilmediğini görüyoruz. Ciddi anlamda tüketiciler sorun yaşıyor. Esnaf ve tacir de şöyle savunma yapıyor ne yapabilirim koşulları ben oluşturmadım. İade edip yenisiyle değiştirdiğinde eski fiyat mı uygulayacak güncel fiyatı üzerinden mi verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kullanılan ürünlerde de sonradan sorun çıkabiliyor. Bu problemler üretim kaynaklı olabiliyor. Bu durum özellikle elektronik ürünlerde görülüyor. Firmalar para iadesi yapsa da, bu tutar benzer bir ürün almak için yeterli olmuyor.

Kılıç, "Özellikle tüketiciler almış oldukları telefonda ekranda görüntü kaybı, seste duyamama ya da fotoğraf çekerken gerekli işlemi yerine getirememe gibi yasal olarak da tanımlanan ayıp dediğimiz bir unsurla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Tüketiciler genellikle hakem heyetlerine başvuruyor. Heyetler de fatura bedeli ne ise onun iadesine karar veriyor. Bu nedenle tüketicilerin durumu hakem heyetine başvuru sırasında bildirmesi gerekiyor.