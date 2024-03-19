19 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükelçiler ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/19.05)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen gündem toplantısı ve iftar programına katılacak.

(Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu ilçesinde pazar yeri ve esnaf ziyaretinde bulunacak; Kozan ilçesinde Adalet Sarayı açılış törenine katılacak, esnafla buluşacak; Ceyhan'da esnafı ziyaret ederek, iftar programına iştirak edecek.

(Adana/12.00/14.00/15.30/17.00/18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yunuseli Ana Kucağı ile Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) Huzurevi-Alzheimer Hizmet Birimleri'nin açılış törenine katılacak.

(Bursa/11.45/12.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 500 Konutlar Rezerv Alan temel atma, İskenderun TOKİ Konutları kura çekimi, Ziraat Park ve İskenderun Millet Bahçesi açılış törenleri ile iftar programına katılacak.

(Hatay/12.00/14.00/16.30/17.30/18.53)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni, Beyoğlu Belediyesi ile Okul Temeli Atma Töreni ve Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00/16.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Serik, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak, kent merkezindeki bir otelde iftar programına katılacak.

(Antalya/13.00-19.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, valiliği ziyaret edecek, kalkınma ajansı projeleri açılış törenine katılacak, Ege Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, AB Projesi açılış törenine iştirak edecek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İzmir/10.00/10.20/11.10/11.45/14.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibini Bosna Hersek'te ağırlayacak, I Grubu'nda ise TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine konuk olacak; grupları ilk 2'de tamamlayan ekipler çeyrek finale çıkacak.

(Laktasi/20.30/Strasbourg/22.30)

3- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00)