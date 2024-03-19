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19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

19 Mart 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2024 00:05, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 00:11
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19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat YILDIZ atanmıştır.

Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı maddeleri gereğince

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Rize İ1 Milli Eğitim Müdürü Engin EMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf TÜFEKÇİ atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı;

- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali YILDIRIM,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Rıza UÇAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

18 Mart 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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