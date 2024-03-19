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LGS'de bu noktalara dikkat

2 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular başladı. 1 milyon öğrencinin katılması beklenen sınavların başvuruları otomatik yapılmayacak. Her öğrenci kendi başvurusunu e-okul üzerinden gerçekleştirecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mart 2024 07:12, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 07:11
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LGS'de bu noktalara dikkat

2 Sabah Gazetesi'nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı, başvuruları başladı. Başvurular artık otomatik yapılmayacak, sınava girmek isteyen her öğrenci kendi başvurusunu e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecekler. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Sınava girmeyecek öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

UYGULAMA GERİ GELDİ

Pandemi dönemiyle birlikte, yani 2020'den beri öğrenciler LGS'ye kendi okullarında giriyordu. Bu yıl eski uygulama geri geldi. Öğrenciler sınav merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği okullarda sınava girecekler. Her ilçe bir sınav merkezi olacak şekilde planlama yapıldı. Dolayısıyla sınav, il ve ilçelerde MEB tarafından belirlenen okullarda yapılacak.

24 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

SORULAR ÖNEMLİ

Sınavın içeriğinde bir değişiklik yok. İçerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru soruldu. Bu yıl 8'inci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. LGS'de öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken eğitim öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitapları kullanılıyor.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ NASIL YAPILACAK?

NAKİL, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurtdışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgelerle sınava girmek istedikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

ÖĞRENCİLER sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini bulunduracak.

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