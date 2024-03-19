İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
LGS'de bu noktalara dikkat
LGS'de bu noktalara dikkat
Konutta fiyat balonu söndü
Konutta fiyat balonu söndü
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görevi 20 Nisan'da doluyor. Yeni başkan önümüzdeki perşembe günü belirlenecek. Bu ay yine Yargıtay yeni başkanını seçecek. Danıştay da nisanda seçime gidecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mart 2024 07:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 07:17
Yazdır
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yüksek yargıçlar sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Bu ay içinde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay, mayıs ayı içinde ise Danıştay Başkanlığı için seçimler yapılacak.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerinin 12 yılla sınırlanmasının ardından Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Yüksek Mahkemenin yeni başkanı Perşembe günü yapılacak seçimlerin ardından belli olacak. Görev süresinin dolması sebebiyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

Yüksek Mahkeme kulislerinde başkanlığa en yakın isim olarak eski İstanbul Başsavcısı, AYM üyesi İrfan Fidan gösteriliyor.

AYM Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya'ya da yüksek oy çıkabileceği belirtiliyor. Sürpriz olarak gösterilen bir isim ise Selahaddin Menteş.

AKARCA YENİDEN ADAY

Yargıtay'da ise mevcut başkan Mehmet Akarca, 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. Dört yıllık görev süresi bu ay dolduğu için 380 Yargıtay üyesi yeniden sandık başına gidecek. Mehmet Akarca yeniden Yargıtay Başkanlığına aday. Akarca'nın yanı sıra Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez, Ayhan Tuncal ve Adem Albayrak aday da oldu.

DANIŞTAY'DA DA SEÇİM VAR

Danıştay'da da mayıs ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut başkan Zeki Yiğit, Zerrin Güngör'ün yerine 7 Mayıs 2020'de seçilmişti. Dört yıllık görev süresinin dolmasına kısa süre kalan Zeki Yiğit yeniden başkanlığa aday olabilecek. Başkan seçilebilmek için 116 üyesi olan Danıştay'da salt çoğunluğun bulunması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber