Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk yaralandı

Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, 16 yaşındaki C.A. ve arkadaşı 16 yaşındaki O.D. bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. Bunun sonucu iki çocuk ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.