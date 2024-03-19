Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan çalışmalarına bugün Ankara'dan devam edecek, video konferans üzerinden açılış törenlerine katılacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mart 2024 07:37, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Hatay'daki deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katılacak.
Ardından Arnavuköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde, yine canlı bağlantı ile yer alacak.
Cumhurbaşkanı, seçim çalışmaları çerçevesinde partisinin Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenleyeceği mitingde Başkentliler ile bir araya gelecek.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda şoförlerle iftar sofrasında buluşacak.