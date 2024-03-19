Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor

Cumhurbaşkanı, seçim çalışmaları çerçevesinde partisinin Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenleyeceği mitingde Başkentliler ile bir araya gelecek.

Ardından Arnavuköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde, yine canlı bağlantı ile yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Hatay'daki deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katılacak.

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