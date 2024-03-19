Motorine zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 19 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.
Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak.
Güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 41.99 TL
Motorin litre fiyatı: 41.83 TL
LPG litre fiyatı: 21.43 TL
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 42.08 TL
Motorin litre fiyatı: 41.90 TL
LPG litre fiyatı: 21.95 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.83 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
LPG litre fiyatı: 21.51 TL