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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 09:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 09:40
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler bazı şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiğini, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine slogan attığını ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle ekipler baskın yaptıkları adreslerde 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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