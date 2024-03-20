Danıştay'dan torba kadro atamalarla ilgili çok önemli karar!

Bilindiği üzere, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi kapsamında üst dereceli kadrolara hizmet süresine tabi olarak yapılan atamalar şef ve üstü yönetici kadroları istisna tutularak sınırlandırılmıştır.



Anılan Genelge sonrası, Emniyet Teşkilatına yapılan taleplerin tasarruf tedbirleri kapsamında reddedilmesi üzerine idare mahkemelerince farklı yönde kararlar verilmiştir.



Bunun üzerine aykırılığı gidermek üzerine değerlendirme yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi kapsamında yapılan atamalarda idarenin takdir hakkının bulunduğunda kuşkunun olmadığı, kanunda da açıkça bu tip atamalarda "yapılabilir" ifadesine yer verildiği, hizmet süresi şartını taşıyan tüm memurların bu haktan yararlanması gibi bir durum olması halinde kadro yetersizliğinin oluşacağı, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olmasa dahi idarelerin yargı eliyle atama yapma yönünde zorlanmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir.



İŞTE İDDK KARARI!

