Brent petrolün varil fiyatı 86,12 dolar

Dün 87,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 86,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,92 dolardan alıcı buldu.

Dün petrol fiyatlarının jeopolitik gerilimler ve arz endişelerinin etkisiyle Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle fiyatlar güne düşüşle başladı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,32 artışla 103,76 dolar oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Piyasa oyuncularının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde temkinli duruşu fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri sürüyor. Fed'in yarın faiz kararını açıklamasıyla soru işaretlerinin kısmen azalabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da gerginliğin artması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurmaya devam ediyor. Çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından Husilerle ateşkes için açıklanan yol haritası sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen batılı ve İsrail yanlısı gemileri hedef almayı sürdürüyor. Bölgede karşılıklı çatışmalar devam ederken, geçen hafta Husiler Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bir kaç gün sonra Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 87,63 ile 88,37 dolar aralığının direnç, 85,70 ile 84,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.