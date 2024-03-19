Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 10:16, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 10:17
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi.