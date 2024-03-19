Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 10:26, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 11:22
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.