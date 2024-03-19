İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Motorine zam geliyor!
Motorine zam geliyor!
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
LGS'de bu noktalara dikkat
LGS'de bu noktalara dikkat
Konutta fiyat balonu söndü
Konutta fiyat balonu söndü
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi 1 Temmuz 2024'e kadar uzattı. Otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2024 10:34, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 10:36
Yazdır
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Bakanlık bu kapsamda 2023 yılında 135.104.257 TL, 2024 yılında ise 77.071.973 TL olmak üzere toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

2023 yılında 124.188 adet firmanın 4.012.080 adet ürünü denetlenmiş olup 43.864 adet aykırı ürüne 96.851.871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlenmiş olup 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Bakanlık iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektöründe pek çok düzenlemeyi de yürürlüğe koydu.

SÜRE 1 TEMMUZ 2024'E KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkiler göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine uzattı.

Ticaret Bakanlığı otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber