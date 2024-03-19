Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 11:10, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 11:00
İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Bostan yönetimindeki 61 HA 909 plakalı otomobil, yolun alt kesimine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Seher Hancı (64) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.
Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.