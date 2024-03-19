İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Mahzen-14 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
Mahzen-14 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Motorine zam geliyor!
Motorine zam geliyor!
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
LGS'de bu noktalara dikkat
LGS'de bu noktalara dikkat
Konutta fiyat balonu söndü
Konutta fiyat balonu söndü
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10'u geçtiği Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünde yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 11:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 11:32
Yazdır
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

BM Nüfus Fonu verilerine göre, nüfusu 8 milyar aşan dünya hızla yaşlanırken, Avrupa yüzde 19 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip kıta durumunda.

2023 sonu itibarıyla nüfusu 85 milyonu geçen Türkiye, dünyayla paralel olarak yaşlanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806 olurken, bu rakamla yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10'u geçmesiyle Türkiye, BM kriterlerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünde yer almaya başladı.

Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye'de nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3 ve 2060'ta ise yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber