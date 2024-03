Et fiyatlarını düşürmenin yolu ne?

Habertürk canlı yayının katılan Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyonun zeytinyağı, et, süt, peynir derken ürünlerin tamamına yayıldığını söyleyen donat sözlerine şöyle devam etti:

İhracat kısıtlamasının fiyatlara yansımasının henüz görülmediğini belirten Donat, yeni bir model geliştirilmesini gerektiğini söyledi. İrfan Donat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tarımda hayata geçirilebilir bir planlamaya ihtiyacımız var

Birçok üründe orta ve uzun vadede bazı kazanılmış pazarlarımızı kaybediyoruz, bizim temelde bu konuların üstesinden gelip normal fiyatları konuşabilmemiz için tarımda hayata geçirilebilir bir planlamaya ihtiyacımız var. Çiftçinin 3-5 yıl önünü görebileceği bir destekleme politikasına ihtiyaç var. Maliyetleri düşürecek bir stratejiye ihtiyacımız var.

Kişi başı yıllık 12 kilogram et tüketimi yetersiz bir seviye

Et fiyatlarına olan talep düştü. Türkiye'de kişi başına et tüketimi yıllık 35-40 kilogram bandında ama kırmızı et olarak bakarsak 12 kilogram seviyesinde bu oranda da kısmi olarak biz azalma mevcut. Gelişmekte olan ülkelerde bu sayı yetersiz bir seviye.