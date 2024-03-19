İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İzmir'i paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İzmir'i paylaştı. Gezeravcı paylaşımına, "Ege'nin incisi İzmir" notunu düştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2024 12:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 12:34
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İzmir'in üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı paylaşımına, "Ege'nin incisi İzmir" notunu düştü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
Ege'nin incisi İzmir. (31.01.2024 / ISS) pic.twitter.com/Or83p7QJ68Alper Gezeravcı (@TURKastro) March 19, 2024