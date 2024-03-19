Şırnak'ta eğitime 'kar' engeli

İlçede dün etkili olan yağmur bugün yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

İlçe beyaza bürünürken trafikte de zaman zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle aksamalar yaşandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.