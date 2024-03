Ekiz Clinic Hizmetlerini Dubai ile Genişletiyor

ilandır

Ekiz Dental Clinic, İstanbul Sarıyer'de Vadikoru'da başladığı yolculuğuna yeni bir yön vererek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine taşıdı. Ekiz Dental Clinic'in kurucusu Dr. Ömer Ekiz, bu genişlemenin klinikleri için önemli bir adım olduğunu ifade etti "Dubai'de faaliyetlere başlamamız bizim için önemli bir adım oldu. Faaliyetlerimizi de müjdesini veririz." İfadelerini kullandı.

Diş Doktoru Ömer Ekiz, ayrıca sundukları tedaviler hakkında da bilgi verdi: "Ekiz Dental Clinic olarak, estetik diş hekimliğinden ortodontiye, periodontolojiden ağız, diş ve çene cerrahisine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Vadistanbul'da bulunan kliniğimizde şu ana kadar en fazla talep gören diş tedavisi lamina ve implant tedavileri oldu.

Ekiz Dental Clinic'in sunduğu başlıca hizmetler arasında; Estetik Gülüş Tasarımı, Hollywood Smile, Digital Smile Design, Porselen Lamina, No Prep Veneer, Zirkonyum ve Diş Beyazlatma, implant ve all on four gibi diş hekimliği uygulamaları bulunuyor. Bu tedaviler, bireylerin daha güvenli gülüşlere sahip olmalarını sağlıyor ve sosyal yaşamlarında pozitif değişimlerin önünü açıyor. Ekiz tarafından sunulan hizmetlerin hastalara sağladığı faydalara da değinen Dr. Ömer Ekiz " Modern diş hekimliği alanındaki gelişmeler sayesinde, hastalarımıza daha güvenli gülüşler sunabiliyoruz. Vadistanbul'daki merkezimizde bu tedavileri en üst düzeyde sunarken, Dubai'de başlayan genişleme vizyonumuz ile global bir hizmet ağı oluşturma hedefindeyiz" diyor.

Ekiz Dental Clinic, ortodonti alanında ise; Şeffaf Braketler, Şeffaf Plaklarla Diş Teli ve Invisalign gibi yöntemlerle hastaların diş düzensizliklerini estetik bir şekilde düzeltirken, Periodontoloji servisinde ise Diş Eti Estetiği ve Diş Eti Çekilmesi gibi sorunlara çözümler sunuyor. Ayrıca bu klinikte Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Dental Implant Tedavisi alanlarında da ileri teknolojilerle donatılmış tedavi seçenekleri sunuluyor. Klinik, Endodonti (Kanal Tedavisi) ve yenilikçi Dental SPA hizmetleri ile de dikkat çekiyor.

Ekiz Dental Clinic'in yurtdışında Dubai'de vereceği hizmetlere yönelik de konuşan Diş Hekimi Ömer Ekiz "Vadistanbul'daki kliniklerimizdeki edindiğimiz başarımızı ve tecrübelerimizi Dubai'de de sunmaya başlayarak hastalarımıza uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Sağlık ve estetik diş hekimliği alanında en yeni teknolojileri kullanarak, hastalarımızın hayat kalitesini artırmayı amaçlıyoruz." İfadelerini kullanıyor. Dr. Ömer Ekiz, Ekiz Dental Clinic'in hedeflerinin sadece mevcut başarıları korumak olmadığını, aynı zamanda diş sağlığı ve estetiği alanında dünya çapında tanınan bir marka olma yolunda ilerlediklerini vurgulayarak açıklamalarına son veriyor