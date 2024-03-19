İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 13:45, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 13:46
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.
OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR
Saat 10:00'da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacakları öğrenildi.