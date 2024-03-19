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Mahzen-14 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen Mahzen-14 operasyonlarında, elebaşı dahil 50 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 14:12, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 14:18
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Mahzen-14 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce; karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar yapıldığını ifade etti.

Operasyonlarda, elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, elebaşın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çalınan çeklerin şüpheli şahıslar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon lira değerinde taşınmaza da el konulduğunu bildiren Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

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