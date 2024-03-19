Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

"Dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Her afetzedenin yanında olduk. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verdik. Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya, her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla, 2 milyon kişiye ulaştık.

Depremin ardından hayatı kaybedenleri geri getiremeyiz. Onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek güce, imkana sahibiz demiştik. İşte bu sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geçici barınmadan, kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlıca sağlıyoruz.

YIL SONUNA KADAR HEDEF 200 BİN

Yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Böylece 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. Amacımız 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların altından kalkmak öyle kolay bir iş değildir. Depremin yol açtığı yıkımların maliyeti 104 milyar doları buluyor. Sadece bu yılın bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçen yıl da aynı meblağda harcama yapmıştık. Bunlar sadece bütçeden yaptığımız harcamaları ifade ediyor. STK'larımızın, özel şirketlerimizin, vatandaşlarımızın, belediyelerimizin katkıları bunun dışındadır. Önümüzdeki yıldan sonra ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı planlıyoruz.

"SEÇİM SONRASI İÇİN FELAKET SENARYOLARI YAZANLAR VAR"

Depremin hemen ardından geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlediğiniz önemli bir seçim yaşadık. Şimdi de yerel yöneticilerimizi belirleyeceğimiz yeni bir seçimin arefesindeyiz. Bölgemizde ardı ardına yaşanan insani krizler ve çatışmalar bitmek bir yana sürekli genişliyor. Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak bu programı sabote etmek için çalışanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.

"ŞEHİRLERİMİZİ DAYANIKLI HALE GETİRMEK İÇİN ACELE ETMELİYİZ"

TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kaydadeğer bir bölümünü yeniledik. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 314 bin konutu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Aynı şekilde depremde ayakta kalmaları önem taşıyan kamu binalarının büyük kısmını tekrar inşa ettik. Hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var. Nitekim 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasının 1999 öncesinde yapılanlar olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Deprem maalesef bizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Yarısı Bizden Kampanyası'yla önemli bir adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız.

Zübük siyasetiyle, başka alanda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir. Ama bu anlayışın deprem karşısında önemi yoktur. Bunun içinden milletimden kendi evinden başlayarak ülkesini depreme karşı hazırlayacak olanlara destek vermesini istiyorum. Deprem ihmale gelmeyecek bir konudur. İstanbul'a Murat Kurum kardeşimizi aday gösterdik. Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlayacağından şüphe duymuyoruz."