Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz

Bakan Göktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı Ücretsiz Kreş Açılış Töreni'ne katıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı törende konuşan Göktaş, "Bugün bakanlık olarak bütün çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda sürdürüyoruz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye' ilkesiyle, aile yapısını güçlendirmeye büyük önem veriyoruz.

Yürüttüğümüz her çalışmada ülkemizin en güçlü kalesi olan aileyi, her türlü tehlikeye karşı korumak öncelikli amacımızdır. Aile ve toplum refahı için atılan her adım inanıyorum ki daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, 85 milyon vatandaşımıza götürdüğümüz her hizmette, yerel yönetimlerimizi, en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim, 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ülke geneline yaygınlaştırılacak bu modelin kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

'GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

Göktaş, "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı Kreşi, AK Parti'nin 22 yıldır milletimize sunduğu hizmet belediyeciliğinin, gerçek belediyeciliğin somut bir göstergesidir. Yunuseli Aile Destek Merkezi'miz açtığı kurslarla bilişim teknolojileri, giyim, el sanatları, yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarında vatandaşlarımıza destek olacak. Ücretsiz hizmet verecek olan Ana Kucağı Kreşi ise ailelerin çocuklarını güvenle bırakacakları bir eğitim yuvası olacak. Çocuklarımızın paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bu kreşte, aynı zamanda yaşadıkları şehrin kültürel ve manevi değerlerini öğrenerek büyüyecekler. Türkiye'nin dört bir yanında böylesi kuruluşları yaygınlaştırmak için bakanlık olarak çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BURSA, GERÇEK BELEDİYECİLİKLE YOLA DEVAM EDECEK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Göktaş, şunları söyledi:

"22 yıldır AK Parti belediyeciliğiyle, 81 ilimizi daha yaşanabilir, dirençli ve huzurlu şehirler haline getirdik. Türkiye'nin dört bir yanını büyük eserlerle ve dev yatırımlarla donattık. Belediyelerimiz, şehirlerin altyapı ihtiyaçlarını giderirken sosyal politikaları da ihmal etmedi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerle AK Parti, yerelde eser siyasetinde, hizmet siyasetinde önemli başarılara imza attı. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yaklaşık 12 gün sonra hepimiz sandıklara gideceğiz.

Bursa'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'mızla büyük bir zafere imza atacağız. Büyük bir samimiyetle Bursa'ya hizmet eden Alinur Aktaş Başkanımızla eser siyasetimize, hizmet siyasetimize ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak başkanlarımızın her daim yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'mızla, 'Türkiye Yüzyılı'nda Bursa'yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız. 1 Nisan sabahı, inşallah Bursa, gerçek belediyecilikle yola devam diyecek. Vizyoner belediyeciliğe, vizyon sahibi başkanımıza sahip çıkacak ve çok daha iyisini yapacağına yürekten inanıyorum."