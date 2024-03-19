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Danıştay, 68/B uygulamasında idare mahkemesi kararını bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 68/B maddesiyle ilgili önemli bir karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mart 2024 14:44, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 14:46
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Danıştay, 68/B uygulamasında idare mahkemesi kararını bozdu

Memurlar.net'te 27 Şubat'ta yer alan haberde, Ankara 3. İdare Mahkemesinin, 657 sayılı Kanunun 68/B bendi gereğince 1. dereceli kadroya atanma isteğine yönelik kararına yer verilmişti. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu genelgesi gereğince, idareye yaptığı başvurusu reddedilen memurun açtığı davada idarenin RED kararını iptal etmiştir.

Ancak Danıştay sitesinde yer alan İDDK kararına göre iller arasında farklı kararlar çıkmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nihai olarak "Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, ilgili personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi kapsamında derece yükseltilme istemlerinin değerlendirilmesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında bulunduğu ve ilgililerin bu kapsamdaki taleplerinin kabulü noktasında idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı doğrultusunda giderilmesine kesin olarak" karar vermiştir.

Bir başka deyişle kamu kurumları 2021/14 sayılı Genelge gereğince başvuruları reddebilecektir.

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